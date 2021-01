Plainte recevable contre Glencore pour déversement toxique au Tchad

"Les incidents ont provoqué des brûlures, des lésions cutanées, des vomissements et des diarrhées chez au moins 50 habitants vivant près de l'exploitation pétrolière", selon le texte.

La plainte a été jugée recevable par le National Contact Point (NCP), organisme britannique qui reçoit les plaintes déposées contre des entreprises, compétent sur ce dossier mettant en cause une filiale britannique de Glencore.

De telles plaintes sont habituellement traitées par des procédures de médiation entre les sociétés et les demandeurs. Si les deux parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, le NCP a le dernier mot.

Les éléments apportés par les trois organisations "méritent un examen approfondi", a noté le NCP dans un communiqué.

Dans un communiqué transmis à l'AFP, Glencore "reconnaît la décision" du NCP, affirme avoir été "transparent sur l'incident" et assure que "des actions ont été prises".

"C'est une étape très importante en vue de la résolution de ce litige car nous avons essayé en vain d'échanger avec Glencore pendant plus d'un an pour que l'entreprise prenne des mesures", a déclaré à l'AFP Anneke Van Woudenberg, directrice de l'ONG Raid, soulignant que "cette médiation, qui peut durer six mois, est un pas important".

La société suisse Glencore exploite le pétrole au Tchad depuis 2013. L'Etat tchadien a contracté en 2014 une dette auprès de l'entreprise.