FIBA Europe Cup: les Montois sont bien dans la course à la qualification

Les Renards retrouvaient des couleurs suite à l’entrée au jeu de Lambot et Van Caeneghem trouvant immédiatement la solution face à la zone des Hongrois : 20-19 (13e). Alors que Cage faisait du vélo le long du banc de touche, ses équipiers se régalaient en zone avant et annihilaient les velléités offensives de Körmend grâce à une belle intensité défensive : 40-30 (20e).

Avec Mortant et Spencer en lieu et place de Penava et Van Caeneghem dans le cinq de départ, Mons-Hainaut loupait complètement son entame (11-3, 5e), le Ricain Thames (11 pts) ne se faisant pas prier d’exploiter les nombreuses approximations des Renards. Malgré deux triples de Smith, BMH se posait des questions aux dix minutes : 12-19.

Lambot très actif

Après un triple de Barnes et un dunk de Spencer, BMH avançait à 52-34 (24e) et allait dépasser la barre des vingt points (39-61, 27e) grâce à son collectif. Au four et au moulin, Anthony Lambot apportait sa pierre à l’édifice, l’arrière montois ayant à cœur de prouver à son coach qu’il avait retrouvé le rythme. In fine, Vedran Bosnic préférait faire tourner son effectif durant les dix dernières minutes. « Comme les Hongrois finiront plus que probablement quatrièmes du groupe, les résultats obtenus face à cette équipe n’interviendront pas au niveau du calcul pour déterminer les meilleurs troisièmes. Dans certains groupes, il n’y avait que trois équipes », a rappelé le manager Thierry Wilquin.