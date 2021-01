Dessoleil après le match nul de Charleroi face à OHL (1-1) : «L’état d’esprit était là...»

Le buteur du soir se dit quand même satisfait de la prestation de groupe : « Hônnetement, je suis quand même satisfait de la réaction que l’équipe a affiché aujourd’hui, comme contre le Standard. Il faut aller vers l’avant, on n’a pas d’autre choix que de continuer à travailler. On aurait dû gagner aujourd’hui, comme contre le Standard, mais l’état d’esprit était là. »

Les occasions des Carolos étaient nombreuses mais la concrétisation laissait trop à désirer devant le but d’OHL : « En première mi-temps, ils ont une balle et on encaisse direct. Je pense qu’il faut rester positif et continuer de travailler. Un jour,ça paiera. »