Karim Belhocine après le partage entre Charleroi et OHL (1-1): «On aurait pu mettre 2 ou 3 buts»

Bien que le résultat ne soit pas satisfaisant pour lui, Karim Belhocine a vu des choses positives chez ses joueurs, ce mercredi soir, face à OHL (1-1). « Je pense qu’on sort de deux bons matchs. Aujourd’hui aussi, on s’est créé des occasions. On a bien débuté la rencontre, mais on a encaissé un but contre le cours du jeu. Le reste de la période n’était pas très bon, on était dans les cordes. On a commencé la deuxième avec de meilleures intentions et on s’est créé pas mal d’occasions et le gardien a sorti plusieurs arrêts. « . On aurait pu mettre 2 ou 3 buts. Au niveau comptable, ce n’est pas top, mais le jeu était bien et les occasions étaient là. »

« Le même scénario que contre le Standard »

L’entraîneur des Zèbres regrette surtout ce but encaissé alors que son équipe avait bien commencé la partie. « Paradoxalement, c’est le même scénario que contre le Standard. On met la pression, on va vers l’avant en essayant de jouer et on se fait contrer. Ce soir, c’était un peu différent, mais c’est vrai que si on veut mettre la pression, il faut qu’on soit meilleurs en reconversions. »

Le défaut de Charleroi ces derniers temps ? La finition, selon Karim Belhocine. « Je pense qu’avec le nombre d’occasions qu’on s’est créées, on doit mettre plus de buts. On doit être plus réalistes. Je ne veux pas dire que c’est un manque de chance, mais surtout de réalisme. Mais on est sur la bonne voie et j’ai vu des joueurs qui en veulent et, ça, c’est le plus important. »