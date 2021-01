La Juventus rejoint l’Inter Milan en demi-finales de Coupe d’Italie après avoir battu la SPAL (4-0)

La Juventus retrouvera en demi-finale (les 3 et 10 février) l’Inter Milan, sortie victorieuse mardi soir de l’intense derby contre l’AC Milan (2-1), marqué par les invectives entre Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku juste avant la pause et l’exclusion du Suédois en seconde période. Lukaku a inscrit le premier but de l’Inter sur penalty à la 71e.