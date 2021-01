Etats-Unis: Bernie Sanders récolte 1,8 million de dollars avec sa célèbre photo emmitouflé

Immortalisé par le photographe de l’AFP Brendan Smialowski, ce moment a inspiré des milliers de photomontages humoristiques à travers le monde, renforçant l’ex-candidat progressiste à la présidentielle, au ton passionné et l’air souvent grincheux, dans son statut de star d’internet.

La photo de Bernie Sanders, vêtu d'une mitaine et défiant le glamour, prise le jour de l'inauguration n'était peut-être pas l'image la plus flatteuse du sénateur américain, mais elle est devenue remarquablement charitable. Le 27 janvier 2021, le législateur de 79 ans de l'État du Vermont, a annoncé qu'il avait récolté 1,8 million de dollars pour des œuvres de charité au cours des cinq derniers jours, grâce à des ventes de marchandises où il portait des mitaines en tricot et un parka lors de la prestation de serment du président Joe Biden le 20 janvier. - Brendan Smialowski / AFP