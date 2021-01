Le salaire brut a augmenté en moyenne de 1,8% en 2020 (SD Worx)

La médiane, le montant qui se situe au milieu (avec 50% des salariés gagnant moins et 50% des travailleurs gagnant un montant supérieur), s'élève en 2020 à 2.916 euros bruts par mois pour un travailleur à temps plein, la rémunération brute variant selon la fonction, le secteur, la région et la taille de l'entreprise.

Autre constat: la rémunération variable gagne en importance, mais le montant des bonus en espèces, des commissions et des primes diminue de 15-20%, sauf pour les rôles de Business Development. Début 2020, en moyenne, plus de 45% des employés du secteur privé ont reçu un salaire variable. Dans les entreprises de plus de 1.000 travailleurs, ce chiffre baisse à 35%.

"Les employeurs continuent à chercher et à investir si nécessaire dans de nouvelles solutions comme les indemnités de travail à domicile, les colis cadeaux livrés à domicile, l'ergonomie et le confort à domicile (deuxième écran, prêt de chaises de bureau, etc.). Ils continuent à s'adapter pour rémunérer leurs collaborateurs avec une politique salariale équilibrée et conforme au marché", selon Katleen Jacobs de SD Worx.