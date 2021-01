Zinho Vanheusden en avance sur son programme de rééducation: «Participer aux playoffs? Si je suis à 100%, oui»

Le Standard se déplace à Ostende ce jeudi soir. Lors de leur première joute de la saison le 1er novembre dernier, les Rouches s’étaient imposés 1-0, mais le fait marquant de la rencontre a été le terrible cri de Zinho Vanheusden. Victime d’une rupture des ligaments croisés, le jeune défenseur est passé par la case opération et est désormais en pleine rééducation. Une revalidation qui semble se passer idéalement.

Dans un entretien avec VTM et Het Laatste Nieuws, Vanheusden confie qu’il est en avance sur son calendrier. « Je n’ai plus de douleurs », explique l’international belge. « Ce n’est pas facile et j’ai moins de jours, mais je suis une personne positive et je sais que je reviendrai plus fort. Cela fait trois mois que je travaille et je pourrai commencer à courir d’ici deux semaines. En termes de masse musculaire et de mouvements que je peux effectuer, je suis en avance sur le programme. Dans quelques semaines, on examinera à nouveau les nouvelles étapes que je peux franchir dans ma rééducation. »

Une très bonne nouvelle pour Vanheusden, mais peut-être aussi pour le Standard et les Diables rouges. Le défenseur a des ambitions pour cette fin de saison. « Participer aux playoffs ? Si je me sens à 100 %, bien sûr que oui. L’Euro ? Évidemment que j’y pense. Je n’ai pas encore fait une croix dessus. »