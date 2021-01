Coronavirus - Environ 190.000 emplois vont disparaître en deux ans aux Pays-Vas en raison de la crise

Les pertes d'emplois projetées pourraient être encore plus importantes si le couvre-feu actuel aux Pays-Bas se prolonge longtemps ou s'il faut beaucoup de temps avant que la population ne soit vaccinée.

Grâce aux mesures de soutien du gouvernement, l'impact de la crise sur le marché du travail est resté limité l'année dernière. Si de nombreux emplois ont été sauvés, leur nombre total a toutefois diminué de 86.000. Et cette évolution se poursuivra cette année, avec 103.000 pertes d'emplois supplémentaires.

Les pertes d'emplois ont et auront principalement lieu dans les secteurs directement touchés par les mesures ou dans lesquels de nombreux contrats flexibles sont utilisés. La baisse la plus importante est attendue dans les agences d'intérim, avec 76.000 emplois en moins, suivies de l'horeca (-59.000) et de l'industrie (-39.000).