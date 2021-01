Jan Jambon: «Il n'y a pas beaucoup de marge pour des mesures encore plus drastiques»

Les chiffres concernant le nombre d'infections, d'hospitalisations et de décès liés au coronavirus montrent une tendance à la hausse, mais ne sont pas de nature à susciter la panique. Le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) l'a déclaré jeudi à l’antenne de Radio 1. Alors que les experts mettent en garde contre la contagiosité des variants britannique et sud-africain, Jan Jambon souligne que des mesures très strictes sont déjà en place. « Il n'y a pas beaucoup de marge pour prendre des mesures encore plus drastiques », a-t-il déclaré.