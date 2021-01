Recul de l’éolien wallon: un plan de relance est en route, assure le ministre de l’Energie

Insécurité juridique

En cause, selon la fédération : une insécurité juridique croissante avec une augmentation, en un an, de près de 50 % des projets dont le permis est en recours devant le Conseil d’Etat. « Le nombre de contraintes pesant sur la filière, notamment en termes d’octroi de permis, progresse également », poursuivait-elle en pointant la responsabilité du gouvernement wallon « dont on attend toujours l’amélioration promise de la sécurité juridique du secteur, ainsi que la levée de contraintes à l’installation et l’utilisation des technologies éoliennes les plus performantes ».