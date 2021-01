La chaîne de parfumerie allemande Douglas ferme environ 500 magasins en Europe

La chaîne ne dispose pas de magasins physiques en Belgique mais en possède par contre aux Pays-Bas, en France et en Allemagne, entre autres. Douglas gère également un nombre relativement important de commerces dans le sud de l'Europe, grâce à un certain nombre d'acquisitions. Cependant, ils ne sont pas tous rentables.

En raison de la pandémie de coronavirus et des restrictions de voyages dans un certain nombre de pays, il semble que de plus en plus de clients achètent en outre en ligne.

Douglas veut économiser jusqu'à 120 millions d'euros en réduisant sa base de magasins. La société prévoit de conserver une grande partie de ses ventes car les clients se déplaceront vers les autres magasins et vers la boutique en ligne. Elle mettra de côté 94 millions d'euros pour gérer les fermetures et le départ du personnel concerné.