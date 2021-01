L'inflation poursuit sa baisse en Belgique, à 0,26% en janvier

En janvier, les principales hausses de prix ont concerné les boissons non alcoolisées, le gaz naturel, le pain et les céréales, l'électricité, les produits laitiers, les carburants, les produits de nettoyage et d'entretien, l'assurance soins de santé et l'achat de véhicules. Le gasoil de chauffage, les loyers privés et le poisson et les fruits de mer ont, par contre, exercé un effet baissier sur l'indice.

L'indice des prix à la consommation a progressé ce mois de 0,48 point, soit de 0,44%. L'inflation sur la base de l'indice santé accuse aussi une baisse, passant de 0,64% à 0,57%.