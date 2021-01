Ecoles: le taux d'absentéisme des élèves et des professeurs en forte hausse

8 % d’élèves absents dans le fondamental…

Précisément, on remarque dans l’enseignement fondamental que l’augmentation la plus importante concerne les élèves : on passe de 5,2 % le 18 janvier dernier à 8 % le 25 janvier. Le taux d’absentéisme des enseignants poursuit lui aussi sa progression (de 6,4 à 7,9 % en une semaine). « En trois semaines ce taux aura été multiplié par deux et on peut s’attendre, si cette dynamique se poursuit au même rythme, à retrouver des taux d’absentéisme critiques à la veille du congé de Carnaval, précise le directeur du Segec. « Il est évident qu’à partir du moment où le taux d’absentéisme moyen atteint 10 à 15 %, la situation organisationnelle des écoles devient très difficile, notamment en raison du fait que cet absentéisme ne se répartit évidemment pas de manière uniforme sur toutes les écoles ».