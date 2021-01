Large éventail de sanctions et suivi proactif: l’Union belge présente sa réforme des licences pour le football professionnel

Pour commencer, le système actuel, dans le cadre duquel les clubs sont évalués sur le fond une fois par an au sujet de leur dossier financier, sera complété par un système de suivi continu de la gestion financière des clubs basé sur un modèle de feu clignotant. « Ce suivi proactif des clubs, avec la possibilité d’intervenir à un stade précoce, permettra un meilleur ajustement tout au long de la saison », estime l’URBSFA.

Le processus continu implique que la Commission des Licences et, le cas échéant, la Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS) pourront également imposer un « large éventail de sanctions » (restriction de transferts entrants, limitation de joueurs pouvant être inclus dans le noyau, amendes financières, déduction de points, etc.) tout au long de la saison à un club professionnel pour lequel un certain nombre d’indicateurs sont passés au rouge. « La licence elle-même ne peut pas être révoquée au cours de la saison », précise l’URBSFA.