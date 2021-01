Rebond espéré pour la production automobile britannique malgré les "frictions" du Brexit

L'an dernier, la production a dégringolé de 29,3%, au plus bas depuis 1984 en raison du choc de la pandémie, annonce l'association sectorielle SMMT dans un communiqué.

Le marché est très concentré puisque 95% de la production est assurée par six constructeurs, à savoir les britanniques Jaguar Land Rover (Tata Motors), Vauxhall (Stellantis) et Mini (BMW) aux côté des japonais Nissan, Toyota et Honda.