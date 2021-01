Le patron d'Alibaba Jack Ma n'est plus l'homme le plus riche de Chine

Le patron d'Alibaba, Jack Ma, n'est plus l'homme le plus riche de Chine. Désormais, c'est le magnat de l'eau minérale Zhong Shanshan qui devient le Chinois le plus fortuné, selon la classement du magazine Hurun.

Par Belga