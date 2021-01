Molenbeek: toute les équipes éducatives des écoles peuvent se faire tester pour lutter contre les variants du coronavirus

La commune de Molenbeek-Saint-Jean lance ce jeudi une campagne de dépistage via des tests salivaires visant la communauté éducative dans l’ensemble de ses 21 écoles, selon une annonce faite mercredi par la RTBF et confirmée par la bourgmestre Catherine Moureaux. Cette dernière ajoute que le Collège réuni ce jeudi matin a autorisé la répétition de l’initiative jeudi prochain.

Un millier de tests sont distribués ce jour aux membres de la communauté éducative volontaires. Ils devront l’effectuer à jeun vendredi matin et le rapporter à l’école, où ils seront récoltés par la commune et remis dans la journée au laboratoire de l’Université de Liège, qui utilise des techniques d’analyses permettant de distinguer les variants.

Masque en primaire

D’autres mesures sont mises en oeuvre ce jeudi, notamment le port du masque obligatoire pour les enfants en primaire de la P1 à P6 (soit dès 6 ans et non plus seulement à partir de 12 ans) mais uniquement en garderie, les classes étant considérées comme des bulles. Il est aussi recommandé d’organiser, autant que possible, des entrées et sorties des écoles en différé et de multiplier les temps de récréation, et ce afin d’éviter les concentrations d’enfants.