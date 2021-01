Coronavirus - Le chômage temporaire est "crucial jusqu'après la crise", insiste la FEB

La flexibilité que permet le régime est nécessaire tant que l'impact sanitaire du coronavirus n'est pas sous contrôle et idéalement tant que ses conséquences économiques se font sentir, et ce d'autant plus avec le risque d'une troisième vague, situe la FEB.

"Nous ne pouvons pas demander aujourd'hui aux entreprises qui luttent pour leur survie de faire des efforts de formation supplémentaires", ajoute toutefois l'organisation, disant ne pas pouvoir soutenir une initiative qui obligerait tous les employeurs qui recourent au chômage temporaire à proposer des formations à leur personnel.