L’heptathlonienne Nafissatou Thiam est la sportive préférée des Belges

Championne olympique en 2016, championne du monde en 2017 et championne d’Europe 2018, Nafissatou Thiam a réalisé d’excellents résultats sur la scène internationale ces dernières années.

Via cette enquête, le COIB avait objectif de découvrir qui était le sportif/ve préféré(e) des Belges. L’enquête a été réalisée auprès de 1.000 Belges «représentatifs de la population en termes de langue, âge, sexe de diplôme».

Elle devance Remco Evenepoel, champion d’Europe et vice-champion du monde espoirs sur contre-la-montre, et Nina Derwael, championne du monde et championne d’Europe en gymnastique.