Un rare toile de Botticelli vendu 92,2 millions de dollars aux enchères

«Ce Botticelli est tellement plus impressionnant que tout ce qu’on a pu voir arriver sur le marché» émanant de ce peintre, avait fait valoir Christopher Apostle, chef du département des maîtres anciens chez Sotheby’s à New York, avant la vente.

En possession du magnat de l’immobilier new-yorkais Sheldon Solow, qui l’avait acheté 810.000 livres en 1982 (environ 1,3 million de dollars), il a néanmoins été exposé dans de nombreux musées et durant de longues périodes. Sheldon Solow est décédé mi-novembre.

Bien que vieux de plus de 500 ans, le tableau de Botticelli est dans un état de conservation exceptionnel. Non daté, il aurait été réalisé entre la fin des années 1470 et le début des années 1480 par Sandro Botticelli (1445-1510), né Alessandro di Mariano Filipepi.