Van Avermaet, Naesen et Van Hoecke ont avalé les pavés de Paris-Roubaix

Le champion olympique Greg Van Avermaet, Oliver Naesen et Gijs Van Hoecke ont, en ce jeudi bien pluvieux, avalé les pavés de Paris-Roubaix. Le but ? Un test grandeur nature du matériel, sur 87 kilomètres et neuf secteurs dont Mons-en-Pévèle, Cysoing ou le Carrefour de l’Arbre.

« Une sortie instructive, même s’il pleuvait assez fort. C’est en tout cas bien de prendre des repères avec ces nouvelles roues et nouveaux pneus », explique Greg van Avermaet, qui retrouve cette année chez AG2R la marque de cycles BMC.