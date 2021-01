Vendée Globe: Jean Le Cam arrive et brocarde les nouveaux bateaux

Il est définitivement le navigateur préféré des Français. Et pas seulement depuis qu’il a sauvé Kevin Escoffier, victime du naufrage de son bateau PRB, début décembre, au sud de l’Afrique du Sud. Jean Le Cam (61 ans) est surtout au centre de toutes les attentions pour sa gouaille, son histoire, sa gueule et ses coups de gueule !

8e sur la ligne, 4e au général

Jeudi soir, sur le coup 20h19 et 55 secondes, le skipper de « Yes We Cam » franchissait la ligne d’arrivée de son 5e Vendée Globe, dans une purée de poids indescriptible et des conditions de mer qui rendait impossibles toute image. Mais même sans image, Jean Le Cam est capable d’envoyer du son ! Et à peine venait-il d’être reclassé à la 4e place finale de cette 9e édition complètement hallucinante du Vendée Globe, suite à la prise en compte du temps compensé de 16h15 que lui avait attribué un jury international suite à son intervention pour sauver Kevin Escoffier, l’un des skippers-phare du pôle de formation de Port-La-Forêt prenait la parole pour laisser entendre, sans vraiment le dire, qu’il s’agissait bien de son dernier Vendée Globe (il l’avait promis à son épouse Anne), mais aussi que sa 1ère place à bord d’un bateau à dérive droite, sans foil donc, 10 heures à peine après le vainqueur Yannick Bestaven, sonnait comme un plaidoyer contre les nouveaux (et chers !) bateaux mis en œuvre par bon nombre de skippers professionnels.

« Ça y est, c’est fait ! », s’est exclamé Jean Le Cam, tout en restant mystérieux autour de cette ligne d’arrivée visiblement différente de celles qu’il avait déjà franchies auparavant. « Le Vendée Globe, cette fois, ça a été un truc de malades. Avec tout ce qui s’est passé, c’est vraiment… (silence) Et en plus, apparemment, je fais 4e ! (NDLR : passé 8e sur la ligne aux Sables d’Olonne, le Français a été reclassé 4e, la place qu’il avait désignée lors d’une interview effectuée pendant la course comme « la place du con »…) »