Marius Gilbert sur le variant britannique: «Il ne faut pas paniquer, mais il faut rester extrêmement vigilant»

L’épidémiologiste Marius Gilbert était invité sur le plateau de la RTBF ce jeudi soir pour analyser la situation épidémiologique actuelle. Mercredi, un rapport du commissariat covid tirait plusieurs conclusions alarmantes sur le variant britannique, qui risque de rapidement devenir la principale souche en Belgique. Face à ces prévisions peu réjouissantes, Marius Gilbert estime qu’« il ne faut certainement pas paniquer, mais il faut rester extrêmement vigilant par rapport à cette évolution ».

« L’évolution à la hausse de ces variants n’est pas une bonne nouvelle sur ce qui peut éventuellement nous attendre dans le futur », explique-t-il. Mais quelles seront les conséquences de l’augmentation de la proportion du variant en Belgique ? « Ce n’est pas parce que le variant représente 100 % des transmissions que forcément on va déclencher une troisième vague », rassure l’expert, mais « les efforts qu’on fait maintenant seront un peu moins efficaces. Il va donc falloir compenser en resserrant les nœuds partout où on peut le faire ».

Marius Gilbert veut aussi saluer les efforts des Belges : « la population donne vraiment tout ce qu’elle peut ». Et de terminer sur une note positive : « Il faut surtout saluer le fait que, pour le moment, on arrive à maintenir une transmission stable avec déjà 20 % de ce nouveau variant. Ce n’est pas totalement négatif. Ça veut dire qu’il est déjà dans notre population et qu’il n’a pas déclenché une hausse substantielle des contaminations. »