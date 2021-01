Samuel Bastien après le partage du Standard: «Un bon point avant d’aller à Bruges»

Les Rouches ont été menés à deux reprises, mais ils ont su faire preuve de caractère. Et ils ont été récompensés de cette abnégation par le brin de chance qui leur a tant fait défaut ces dernières semaines.

Après la rencontre, Samuel Bastien se montrait heureux du visage affiché par les Liégeois. « Ostende était sur une bonne série, donc on savait que ce ne serait pas facile de venir ici. Après notre 12 sur 12, la confiance était là mais on ne voulait pas s’en contenter. On devait rester concentré car, quand un adversaire joue contre le Standard, il se donne toujours à fond. C’est à nous à être à 200 %. »

Le médian tient à le rappeler, ce n’est pas la première fois que le Standard arrache des points dans les dernières minutes d’une rencontre. Une preuve du caractère des Liégeois. « Lors de chaque match, on essaye de montrer du caractère. Ce soir, le deuxième but d’Ostende a été difficile à encaisser pour nous. Mais, tant que l’arbitre ne siffle pas, ce n’est pas perdu. On a donc poussé pour égaliser. Ça nous a souri aujourd’hui, comme cela a déjà été plusieurs fois le cas ces derniers mois. Quoi qu’il en soit, c’est un bon point avant d’aller à Bruges. »