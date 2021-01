Hugo Siquet après le partage du Standard: «On a su jouer sur les points faibles d’Ostende»

Un défenseur central peut en cacher un autre. À l’aller, à Sclessin, c’est Noë Dussenne qui, d’une reprise de la tête rageuse, avait permis au Standard d’arracher une précieuse victoire en toute fin de match (1-0). Jeudi, c’est Merveille Bokadi qui a pris le relais, en égalisant d’une reprise du plat du pied tout au bout du temps additionnel. « C’est décevant », lâche le gardien ostendais Guillaume Hubert. « Déjà au match aller, on avait vécu pareil scénario. Le Standard est une équipe qui jusqu’au bout peut faire mal. On a trop reculé à la fin, cela nous a causé préjudice, mais une équipe aussi jeune comme la nôtre doit apprendre de ses erreurs ».

Auteur de son 3e assist de la saison, Hugo Siquet aura joué un rôle essentiel dans le résultat final. « Cet assist est important car il rapporte un point mérité », se félicite le jeune arrière droit, très entreprenant tout au long de la partie. « On a montré de belles choses au niveau du jeu et de la construction. On a aussi été calmes pour se créer des possibilités, jouer sur les points faibles d’Ostende et aller de l’avant ».

Place désormais, pour le Standard qui a prouvé qu’il avait une belle profondeur de banc, à un duel plus musclé encore, dimanche au FC Bruges. « C’est une bonne équipe, mais on va se donner à fond est essayer de prendre ce qu’on peut », promet Hugo Siquet.