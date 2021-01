Coronavirus: les grands chefs belges plaident pour une réouverture des restaurants le 1er mars

Pour éviter un « carnage économique », les restaurateurs doivent pouvoir rouvrir en mars, plaide l’association Mastercooks of Belgium & Young Masters, qui rassemble près de 200 grands chefs belges. « Manger au restaurant de manière sûre est parfaitement possible », soulignent-ils vendredi dans un communiqué.

Or, cette deuxième fermeture devient difficilement tenable pour les caisses de leurs établissements. Les mesures de soutien et la vente à emporter ont permis de mettre du beurre dans les épinards mais « de plus en plus de chefs voient leurs réserves financières se tarir et sont vraiment à bout », s’inquiètent les Mastercooks of Belgium.