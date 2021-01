Wallonie: alerte de crue pour certains bassins

À la suite des précipitations de ce jeudi, renforcées par la fonte de la neige, les bassins de la Vesdre et de l’Amblève ainsi que l’Ourthe inférieure sont placés en phase d’alerte de crue, annonce la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques sur son site internet.

La vigilance est dès lors de rigueur durant les prochaines heures.

Par ailleurs, la Dendre et ses affluents, la Haute et la Basse Sambre, l’Eau d’Heure et ses affluents, la Haute Meuse (amont), la Basse Meuse ainsi que la Chiers et ses affluents sont en phase de pré-alerte de crue.