Les saisies de cigarettes de contrebande ont doublé en 2020, année record

En 2020, cinq usines de cigarettes illégales ont été démantelées en Belgique (dont une à Bruxelles et une dans le Hainaut), quatre usines de production illégale de tabac à chicha (dont deux à Bruxelles), un site de coupe de tabac, deux sites d’emballage de cigarettes (dans le Limbourg) et six lieux de stockage (dont un à Bruxelles). Et toujours en 2020, 32 personnes, directement liées à la production illicite sur le sol belge, ont été arrêtées.