«Il faut garder les écoles ouvertes»: Frank Vandenbroucke veut tester les professeurs toutes les semaines

« Je suis preneur et je crois que les ministres de l’Enseignement aussi. Ce n’est pas encore décidé, mais ils sont intéressés. La plateforme Testing veut lancer cela. Et je pourrais en financer une partie via le fédéral », a-t-il expliqué en soulignant toutefois qu’à ce stade, « rien n’est décidé ».

« Il faut garder les écoles ouvertes mais nous devons être plus assertifs et tester à grande échelle », a ajouté Frank Vandenbroucke.

Le ministre de la Santé est en effet vigilant en ce qui concerne la propagation des variants, notamment dans les établissements scolaires. Au sujet d’un rapport sur les écoles, et selon lequel il y aurait plus de cas chez les enfants de moins de 12 ans et que chez les adolescents, il explique que « cette observation est liée au fait qu’on a testé pas mal d’enfants. Mais on sait maintenant qu’il peut quand même y avoir des contaminations via les enfants ».

« Il y a des écoles dans lesquelles il y a beaucoup de contaminations et d’autres dans lesquelles, il y en a très peu. Donc, il y a des différences et cela, c’est encourageant en quelque sorte. »