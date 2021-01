Yves Van Laethem: «Il y a une progression du variant britannique» (vidéo)

Yves Van Laethem a aussi fait le point sur les effets secondaires liés aux vaccins recensés en Belgique. « On a notifié en Belgique 262 effets indésirables liés au vaccin Pfizer et deux notifications liées peut-être au vaccin Moderna. Sur ces notifications, 37 ont été considérées comme étant à un niveau grave, donc sérieux. Ces effets indésirables graves sont probablement un peu surestimés par le fait qu’ils doivent être signalés dans les 15 jours de leur survenue, alors que les effets secondaires non-graves, ont 90 jours pour être signalés. Il est donc clair qu’on a une surreprésentation partielle des effets secondaires considérés comme étant plus graves. »

« Parmi ces effets graves, il y a eu 14 décès chez des patients après la vaccination, a assuré l’expert. Tous ces patients étaient âgés de plus de 70 ans et pour 5 d’entre eux, de plus de 90 ans. Comme cela avait été dit, tous ces décès ont été clairement examinés de manière à voir le lien potentiel par rapport à la vaccination. On constate qu’il s’agissait, dans chaque cas, de personnes très gravement malades ou affaiblies et qu’un lien de cause à effet par rapport à la vaccination n’a, dans aucun des cas, pu être établi. »

Plus de 700.000 personnes infectées

Plus de 700.000 personnes ont dorénavant été infectées par le Sars-Cov-2 depuis l’apparition du virus en Belgique, selon les chiffres provisoires de l’Institut de santé publique Sciensano publiés vendredi matin. Le nombre moyen d’infections au Sars-Cov-2 poursuit sa hausse, avec 2.210 nouveaux cas quotidiens sur la période du 19 au 25 janvier (+12 %).

Depuis le début de l’épidémie en Belgique, 702.437 cas de contamination ont été dépistés. Sur la période du 19 au 25 janvier, près de 45.000 tests ont été effectués quotidiennement, avec un taux de positivité de 5,6 %.

Les admissions à l’hôpital, en baisse de 1 %, étaient en moyenne de 125 par jour entre le 22 et le 28 janvier. Le nombre de personnes actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19 s’établit à 1.817 (-2 %), dont 323 en soins intensifs (+3 %).

Du 19 au 25 janvier, une moyenne de 51,1 personnes par jour sont mortes des suites du coronavirus, (+2,9 % par rapport à la période de calcul précédente), portant le bilan total à 20.982 décès.

L’incidence du 11 au 24 janvier s’élève à 254,7 nouveaux cas pour 100.000 habitants (+11 %), tandis que le taux de reproduction est à 0,96.

À ce jour, 243.412 personnes ont reçu la première dose de vaccin contre le coronavirus.