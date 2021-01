Vaccination et effets secondaires: la mise au point du Centre de crise

Les experts espèrent une amélioration de la situation lors des vacances de carnaval. La Flandre est actuellement la plus touchée, avec une augmentation des nouveaux cas notable dans la province du Limbourg, a assuré le Centre de crise à l’occasion d’une conférence de presse.

Le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem a fait le point sur les effets secondaires liés aux vaccins recensés en Belgique. « On a notifié en Belgique 262 effets indésirables liés au vaccin Pfizer et deux notifications liées peut-être au vaccin Moderna. Sur ces notifications, 37 ont été considérées comme étant à un niveau grave, donc sérieux. Ces effets indésirables graves sont probablement un peu surestimés par le fait qu’ils doivent être signalés dans les 15 jours de leur survenue, alors que les effets secondaires non-graves, ont 90 jours pour être signalés. »

« Il est donc clair qu’on a une surreprésentation partielle des effets secondaires considérés comme étant plus graves, a poursuivi l’infectiologue. Parmi ces effets graves, il y a eu 14 décès chez des patients après la vaccination. Tous ces patients étaient âgés de plus de 70 ans et pour 5 d’entre eux, de plus de 90 ans. Comme cela avait été dit, tous ces décès ont été clairement examinés de manière à voir le lien potentiel par rapport à la vaccination. On constate qu’il s’agissait, dans chaque cas, de personnes très gravement malades ou affaiblies et qu’un lien de cause à effet par rapport à la vaccination n’a, dans aucun des cas, pu être établi. »