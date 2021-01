Anderlecht: Trebel est prêt pour la réception de Gand, Diaby incertain et Ashimeru toujours out

Au niveau de l’infirmerie, d’abord. N’ayant pas encore pu montrer toute l’étendue de son talent, Majeed Ashimeru ne sera pas dans le noyau. Même « si on attend toujours d’un renfort hivernal qu’il apporte quelque chose rapidement, il est encore trop tôt pour le sélectionner », selon son entraîneur. Le Ghanéen, qui a souffert du Covid, manque de rythme et doit encore s’adapter à son nouvel environnement et aux exigences qui en découlent. Absent à Mouscron en raison de maux de dos, le cas d’Abdoulay Diaby reste problématique, lui aussi. Le Franco-Malien « ressent encore des raideurs dorsales qui ont provoqué une gêne supplémentaire au niveau des adducteurs », a précisé Kompany. Quant à Trebel, son cas évolue nettement mieux. « Il a disputé 45 minutes excellentes à Mouscron, ce qui était le maximum qu’il pouvait tenir. Ici, on continue à bien bosser avec lui et la suite logique serait qu’il poursuive sur cette lancée en jouant encore davantage dimanche. Mais pas encore tout le match. »

En attendant, Nmecha continue à tirer la langue en pointe, sans que cela n’inquiète trop son entraîneur. « Il a joué deux moins bons matchs c’est vrai, mais rien de catastrophique non plus, surtout compte tenu du contexte de matchs disputés face à un bloc bas et dans le cas de Mouscron, sur une pelouse particulièrement difficile. Malgré tout, il a pris ses responsabilités à la 93e en transformant notre penalty ».

Vanden Borre ? Kompany dégage en touche

Forcément interrogé sur les déclarations d’Anthony Vanden Borre dans les journaux, Vincent Kompany a prudemment et intelligemment dégagé en touche, préférant sans doute régler cela entre quatre yeux. « Anthony et moi on se connaît et on est amis depuis qu’on a à 6 ans. Cela fait donc près de 30 ans que je le connais et l’apprécie. Si je suis surpris de sa sortie médiatique ? Non ! Anthony reste Anthony. Si je l’apprécie et veux l’aider ? Oui, bien sûr mais je ne vais pas m’épancher dans la presse, cela ne l’aiderait en rien, ni ne changerait ce qui s’est passé. »