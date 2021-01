Des sanctions pour Lukaku et Ibrahimovic après leur clash?

Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic ont été sanctionnés d’un match de suspension après leur clash en Coupe d’Italie. Le Diable rouge, averti et menacé, manquera dès lors la demi-finale face à la Juventus et l’attaquant Suédois, expulsé après avoir reçu deux cartons jaunes, purgera sa peine lors de la prochaine édition de la Coupe.

Lors du quart de finale de Coupe d’Italie entre Inter Milan et AC Milan mardi soir, Lukaku et Ibrahimovic ont écopé chacun d’un carton jaune après s’être presque littéralement pris la tête à la mi-temps. « Retourne à tes conneries vaudous, petit âne », aurait lancé le Suédois, le Diable rouge lui répliquant avec quelques insultes et venant le défier front contre front.

Le rapport de l’arbitre Paolo Valeri et de l’inspecteur en charge de ce match n’évoquait pas les insultes que les deux footballeurs se sont échangées. L’affaire pourrait donc aller plus loin puisque le procureur fédéral de la FIGC a la possibilité d’ouvrir une enquête complémentaire afin de sanctionner les joueurs pour leur comportement verbal et pas juste physique. « La preuve télévisée ne peut être demandée dans des cas exceptionnels par le procureur fédéral que s'il manque quelque chose dans l'exhaustivité des rapports de l'arbitre et de l'inspecteur », indique la Gazzetta dello Sport. C’est là qu’une sanction sévère pourrait attendre l’attaquant de l’AC Milan, car ses propos peuvent être perçus comme racistes.