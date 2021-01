Thomas Meunier déçu de son bilan à Dortmund: «Je dois être plus offensif»

Thomas Meunier est passé du PSG à Dortmund l’été dernier, rejoignant Axel Witsel et Thorgan Hazard. « Dans une équipe comme Dortmund, je dois être plus offensif », avance le défenseur belge. « Avec un seul but et un assist pour le moment, je suis déçu de mon bilan, et je pense que les gens le sont aussi ».