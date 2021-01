Coronavirus: la majorité des membres du personnel des maisons de repos n’adhère pas au vaccin

Pour M. Frédéricq, cette adhésion est « un enjeu majeur ». « Si on n’arrive pas à un taux (de couverture vaccinale) suffisant, il est acquis que l’on ne pourra pas déconfiner les maisons de repos autant qu’on le souhaiterait », a-t-il ajouté, lançant un appel aux ministres de la Santé Christie Morreale (Wallonie) et Alain Maron (Bruxelles) à mettre en œuvre une campagne de sensibilisation.

On atteint rarement les 50 % d’adhésion au vaccin au sein du personnel des maisons de repos », a signalé vendredi Vincent Frédéricq. « C’est vraiment le moment de faire la campagne en faveur de la vaccination », a exhorté le secrétaire général, Ferubel-Femarbel, représentant les maisons de repos commerciales en Wallonie et à Bruxelles, auditionné par la commission spéciale Covid de la Chambre.

Le représentant des maisons de repos commerciales a appelé à améliorer l’encadrement des résidents, singulièrement en Wallonie et à Bruxelles, via notamment une révision de l’arrêté royal sur l’art de guérir actuellement en vigueur. « On sous-utilise les capacités intellectuelles du personnel infirmier. Et on lui fait faire certaines tâches que l’on pourrait confier aux aides-soignants voire au personnel logistique. Selon lui, « une réflexion est nécessaire sur le cadrage des normes ».