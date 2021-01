Eden Hazard peine à convaincre au Real Madrid: cela fait 433 jours qu’il n’a plus joué un match en intégralité avec le club espagnol

La statistique vaut ce qu’elle vaut, mais elle est symptomatique de la situation délicate d’Eden Hazard au Real Madrid. Des pépins physiques à foison, une incapacité à retrouver son niveau d’antan et un brin de malchance : le Belge peine depuis son arrivée en Espagne lors de l’été 2019. Si ses chiffres personnels sont loin d’être glorieux (4 buts et 7 assists en 34 rencontres avec la Casa Blanca), le quotidien AS a pointé un nouvel élément inquiétant. Cela fait en effet 433 jours que le Diable rouge n’a plus joué un match en intégralité pour le compte du Real Madrid. La dernière fois, c’était le 23 novembre 2019 contre la Real Sociedad (3-1). Un bail. Un autre temps, dans le monde du football habitué à essorer rapidement ses « nouveaux » jouets.

Depuis lors, Hazard a pris part à 22 rencontres, qu’il soit titulaire ou remplaçant (5 en C1, 15 en Liga, 1 en Copa del Rey et 1 un Supercoupe d’Espagne). Vingt-deux rencontres lors desquelles Zinédine Zidane – ou son adjoint, quand le Français était indisponible pour cause de test positif au Covid-19 – a pris la décision de ne pas laisser le Belge disputer les 90 minutes. Cette série s’arrêtera-elle, ce samedi, à l’occasion de la réception de Levante ? Rien n’est mois sûr. D’autant que la volonté du Real Madrid est de pouvoir compter sur un Eden Hazard à 100 % de ses capacités à l’occasion des huitièmes de finale de la Ligue des champions…