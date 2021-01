Mercato: la Lazio prête le Belgo-Marocain Sofian Kiyine en D2 italienne

Saison blanche pour le foot amateur, horizons hésitant entre gris clair et gris foncé. Atypique, frustrante et anxiogène, la compétition 2020-21 n’aura donc pas existé, ou si peu. Mais la rareté des souvenirs partagés, sur les terrains, dans les vestiaires ou les buvettes, est inversement proportionnelle à l’impact que la pandémie fait peser sur l’avenir du foot francophone, ses 668 clubs et quelque 6.000 équipes officiellement inscrites sur les tablettes de l’ACFF.