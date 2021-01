Manifestation contre la justice de classe à Bruxelles: la police ouvre une enquête interne

Après la manifestation, la police avait arrêté 245 personnes. Divers témoignages sont ensuite apparus sur les réseaux sociaux et dans divers médias, faisant état d’utilisation abusive de la force et d’arrestations injustifiées par les policiers.

Le rassemblement, organisé par une vingtaine d’associations, visait à dénoncer les violences policières et une certaine « justice de classe ». Les manifestants ont rappelé différents incidents ayant eu lieu ces derniers mois, au cours desquels plusieurs personnes ont été blessées ou sont décédées lors d’interventions policières. Ils ont évoqué la mort de deux jeunes bruxellois, Adil et Mehdi, celle de la petite Mawda, celle d’Ibrahima Barrie et encore celle de Jozef Chovanec.