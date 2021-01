Besix rachète une entreprise de construction routière aux Pays-Bas

L'acquisition comprend un transfert d'actifs: tous les biens immobiliers, une usine d'asphalte, le matériel, les employés et les projets en cours sont transférés à Besix Infra Nederland BV.

Les activités du laboratoire d'asphalte et de construction routière, situé à Roermond et connu pour ses équipements de qualité et de précision, se poursuivront sous le nom de "Infra Quality Support" (appelé auparavant TPA Nederland), détaille Besix.