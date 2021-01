Johnson&Johnson annonce un taux d’efficacité de son vaccin à dose unique de 66%

La firme pharmaceutique américaine Johnson&Johnson vient de rendre publics les résultats de son essai clinique de phase 3, mené dans huit pays, sur quelque 43.800 volontaires âgés de plus de 18 ans (dont un tiers avait plus de 65 ans). Dans l’ensemble, le vaccin à dose unique s’est avéré efficace à 66 % pour prévenir une forme modérée à sévère du covid, 28 jours après l’injection. Cette efficacité diffère selon les zones géographiques où le vaccin a été testé : le taux monte à 72 % chez les volontaires des essais cliniques aux États-Unis, mais chute à 66 % chez ceux d’Amérique latine et à seulement 57 % chez ceux d’Afrique du Sud. Fait important, cependant, dans une sous-étude de 6.000 volontaires en Afrique du Sud, le vaccin J&J était efficace à 89 % pour prévenir les maladies graves. Nonante-cinq pour cent des cas dans la partie sud-africaine de l’essai étaient des infections dues au variant sud-africain. Autre bonne nouvelle : selon la firme, le vaccin affiche un score de 85 % pour prévenir les formes graves de la maladie et offre une protection complète contre les hospitalisations et les décès.

Bien que nettement inférieurs aux niveaux observés flirtant autour de 95 % des deux premiers vaccins Covid-19 autorisés (Moderna et Pfizer-BioNtech), ces taux restent supérieurs au seuil de 50 % d’efficacité initialement fixé par les autorités régulatrices. Il faut aussi noter que les essais de ces deux vaccins en circulation ont été menés principalement aux Etats-Unis et surtout avant la large diffusion de nouveaux variants

. Lire aussi Coronavirus: les principales questions posées par le vaccin AstraZeneca Une dose unique Contrairement à ces deux vaccins se basant sur l’ARNmessager, J & J non seulement ne nécessite pas de deuxième injection des semaines après la première, mais ne doit pas être congelé, ce qui en fait un candidat idéal pour une utilisation dans les régions du monde où les infrastructures de transport sont faibles et les installations de stockage frigorifiques insuffisantes. Le vaccin utilise la technique du vecteur viral, soit un virus de rhume connu (adénovirus de type 26), pour introduire des protéines de coronavirus dans les cellules du corps et déclencher une réponse immunitaire.