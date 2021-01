Intempéries: activation du numéro 1722 pour risque d’inondation

Le SPF Intérieur active temporairement le numéro 1722 destiné aux interventions de pompiers non urgentes en raison des niveaux élevés dans les cours d’eau de certaines provinces et du risque accru d’inondation.

Les bassins de la Vesdre et de l’Amblève sont toujours placés en phase d’alerte de crue, indiquait vendredi midi la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques sur son site internet.

Par ailleurs, la Dendre et ses affluents, la Haute et la Basse Sambre, l’Eau d’Heure et ses affluents, l’Eau Blanche et ses affluents, l’Eau Noire et ses affluents, la Haute Meuse et ses affluents, la Basse Meuse, l’Ourthe ainsi que la Chiers et ses affluents sont en phase de pré-alerte de crue.