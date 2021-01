Hugo Siquet et Michel-Ange Balikwisha préfacent la rencontre du Standard au Club de Bruges: «On est capable d’embêter cette équipe» (vidéos)

Le lendemain du partage glané au bout du suspense à Ostende, les joueurs du Standard sont en mini-stage non loin du Jan Breydelstadion, où ils défieront l’actuel leader du championnat. L’occasion pour les jeunes Michel-Ange Balikwisha et Hugo Siquet, décisifs à plusieurs reprises depuis le début de cette saison, de se confier.

« Ce sont deux jeunes gamins, ils n’ont même pas trente matches en première division. Pourtant, ils ont soulevé à eux deux cette équipe d’Ostende, grâce à des mouvements et des automatismes. Je ne peux leur dire que bravo. » Ces mots, flatteurs, viennent tout droit de la bouche de Mbaye Leye, après le partage arraché dans les ultimes secondes de la rencontre à Ostende. Et ces compliments s’adressaient directement à Michel-Ange Balikwisha, auteur du premier but liégeois, et à Hugo Siquet, qui a donné l’assist pour l’égalisation de Merveille Bokadi.

Les deux jeunes Liégeois ont profité du mini-stage de trois jours en terres brugeoises, organisé par le Standard pour éviter de trop longs déplacements avant de défier le Club de Bruges au Jan Breydelstadion, pour se livrer à Standard TV. « Le sentiment est positif après le match d’hier », analyse le back droit. « La manière y était, on a fait un excellent match. Même si, à la base, on n’était pas venu chercher un nul, vu la physionomie du match, on est très contents de ce résultat. »

« C’était un très gros match de la part de toute l’équipe, on a construit un beau football », surenchérit son coéquipier. « Il y avait de belles actions, de belles combinaisons. Le coach est très content de nous, malgré le match nul. »