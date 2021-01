Coronavirus - Chiffre d'affaires en baisse pour McDonald's Belgique qui prévoit des ouvertures

La priorité pour la chaîne était de proposer des perspectives au personnel et de le maintenir à tour de rôle au travail, avec 25% du temps en chômage technique. Au total, McDonald's emploie environ 5.200 personnes en Belgique.

Les différentes fermetures et la réduction drastique des activités en 2020 "ont conduit à une diminution du nombre de clients dans tous les restaurants, variant de 30 à 90% selon le restaurant", a déclaré M. De Brouwer.

Le directeur général, qui n'a pas donné de détails sur la chute du chiffre d'affaires et des bénéfices, a déclaré que la chaîne disposait de revenus suffisants pour couvrir les coûts et investir dans le respect des mesures sanitaires, de nouvelles procédures et de nouvelles formations.