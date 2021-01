Une seule victoire en douze ans: les statistiques inquiétantes du Standard à Bruges (vidéo)

Remis sur d’excellents rails grâce à la passation de pouvoir opérée entre Philippe Montanier et Mbaye Leye, les Rouches pourraient toutefois connaître un coup d’arrêt ce week-end. En face, se dresseront des Blauw en Zwart inarrêtables cette saison. Portés, notamment, par Charles De Ketelaere, Noa Lang ou encore Bas Dost, les hommes de Philippe Clement caracolent en tête du championnat, avec pas moins de douze points d’avance sur leur dauphin, le Racing Genk. Et ils pourraient ajouter trois points à cet écart, en cas de victoire face au Standard et de faux pas des Limbourgeois à Malines. Car, le moins que l’on puisse écrire à l’approche de cette rencontre dominicale, c’est que les statistiques ne parlent pas en faveur des Liégeois.

La dernière victoire liégeoise en championnat au Jan Breydelstadion remonte à 2013. Et, pour trouver celle juste avant, il faut encore remonter plus loin : jusqu’à décembre 2008 ! Ce qui signifie que, en douze ans, les Rouches ne se sont imposés qu’une seule et unique fois au Club de Bruges lors d’une rencontre de Pro League… Sur cette même période, les Brugeois l’ont emporté onze fois (dont un cinglant 7-1, en 2015) et les deux camps ont partagé l’enjeu à six reprises. Pas très encourageant pour le Standard…

Si l’on se penche sur les buteurs de ces différentes confrontations, là non plus, l’heure n’est pas à la réjouissance en bords de Meuse. Seulement trois joueurs du noyau actuel ont trouvé le chemin des filets brugeois : Samuel Bastien, en octobre 2019, Duje Cop, en avril 2018, et… João Klauss ! Le Brésilien a en effet inscrit un penalty à Simon Mignolet en barrage de la Ligue des Champions en août 2019, alors qu’il jouait à LASK.