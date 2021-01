Célébrations, port du masque, crachat: la Pro League inflige six amendes sur base du protocole Covid-19

La Pro League, l’instance du football professionnel belge, a infligé six amendes sur base du protocole Covid-19 lors des deux dernières journées de championnat, a-t-elle communiqué vendredi.

Ostende a été sanctionné pour les célébrations des buts de Fashion Sakala et Marko Kvasina lors du match à l’Antwerp tout comme Ali Gholizadeh, le joueur de Charleroi, lors du match contre Oud-Heverlee Louvain. Saint-Trond a également été sanctionné pour sa célébration de but à La Gantoise et du crachat de son attaquant Yuma Suzuki.