Coronavirus - France: la justice place les restaurants Flunch à l'abri des créanciers

"L'entreprise a présenté les garanties nécessaires pour prétendre à ce régime de sauvegarde" d'une durée de six mois renouvelables, a réagi Grégory Dubois, délégué syndical. "C'était la seule décision pour avoir une chance de relancer l'entreprise", a-t-il déclaré à la presse à l'issue de l'audience.

L'enseigne - qui a vu son chiffre d'affaires plonger de près de 212 millions d'euros (-57%) l'an dernier pour les 161 restaurants détenus en propre en France - avait annoncé mercredi avoir demandé à être placée sous procédure de sauvegarde et chercher à céder une soixantaine d'établissements.

Son directeur général, Thierry Bart, s'est dit "très heureux et très satisfait" de cet avis favorable, qui "va nous donner du temps pour travailler la réouverture le plus rapidement possible de nos restaurants".