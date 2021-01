Hein Vanhaezebrouck, l’entraîneur de Gand, avant son retour à Anderlecht: «Je n’ai pas un sentiment de revanche»

« Je ne suis jamais retourné à Anderlecht depuis mon licenciement », expliquait le principal intéressé durant sa conférence de presse de vendredi. Publiquement, il ne fait pas de cette rencontre face au Sporting une affaire d’état. « Je ne suis pas animé par un sentiment de revanche », assure le coach gantois. « La cicatrice de mon opération était bien plus grande que celle d’Anderlecht. Celle-là a disparu depuis longtemps. À Anderlecht, les circonstances ont été difficiles mais je suis toujours resté très calme et j’ai lancé de nombreux jeunes. Je trouvais cela naturel car ils avaient un talent immense. »

Certains sont d’ailleurs toujours là à l’image d’Amuzu ou de Sambi Lokonga qui sont désormais coachés par Vincent Kompany. « Il est encore jeune mais il a beaucoup évolué depuis ses débuts », note encore un « HVH » qui n’a pas coaché entre la fin de son aventure anderlechtoise et son retour à Gand. « J’aurais pu reprendre un mois après mon licenciement », affirme-t-il. « Il y avait beaucoup d’équipes intéressées. J’ai préféré voyager en famille puis il y a eu mon opération qui a retardé mon retour. »

Il se relance à Gand

C’est rangé aux oubliettes maintenant qu’il a repris du collier à Gand avec qui il espère finir le plus haut possible d’ici la fin de la phase classique. Et Hein Vanhaezebrouck ne se privera évidemment pas de décrocher une victoire face à son ancien club où il aura connu des hauts et des bas.