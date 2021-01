Les Brasseries de Flobecq déménagent à Péruwelz

A la tête des Brasseries de Flobecq, on retrouve un homme né au Burundi, John Christian Kavakure, qui a fait le pari de relancer une brasserie dans un village où il n'y en avait plus. Ce sont les Jésuites qui lui ont conseillé de suivre des études brassicoles en Belgique. Il s'est lancé dans cette aventure en créant trois bières biologiques mais s'est vite retrouvé à l'étroit à Flobecq.

Pour le ministre, cette volonté d'investir en période de crise est un bon signe pour la Wallonie. "Cela démontre que les Wallons en veulent. Cette semaine, on aurait aussi pu jeter le gant avec Liège Airport mais le gouvernement wallon a lancé un appel à la solidarité et Air Belgium a officialisé l'arrivée de six appareils, ce qui nous permet de dire que rien n'est fichu. On a tellement reçu de coups qu'ils ne font plus mal", a déclaré M. Crucke.