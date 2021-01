Tennis: Naomi Osaka devient copropriétaire d’un club de foot féminin

La star japonaise du tennis Naomi Osaka, lauréate de trois tournois du Grand Chelem, est devenue copropriétaire du North Carolina Courage, a annoncé jeudi le club évoluant dans la ligue américaine de football féminin (NWSL).

L’autre copropriétaire est Steve Malik, qui a acheté le Western New York Flash en 2017 et l’avait renommé et relocalisé dans la région de Raleigh.